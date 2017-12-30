Одна из девушек, которая была в заложниках в захваченной "Укрпочте", опубликовала видео с рассказом террориста о взрывчатке.

На видео можно услышать, что неизвестный мужчина, взявший заложников, ведет себя не вполне адекватно.

Ранее из отделения почты в Харькове, в котором мужчина захватил заложников, вывели 3 женщин и 2 детей. Об этом глава СБУ доложил президенту.

Напомним, что в Харькове возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты", внутри находятся люди. Территория возле места инцидента оцеплена, на месте находятся около 20 авто патрульной полиции, пожарные и "скорая". На месте также работают взрывотехники. На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто. По данным местного издания "057.ua", дороги в районе станции метро "Киевская" частично перекрыты, пробка образовалась примерно в километр длиной.

Позднее в полиции Харькова прокомментировали захват "Укрпочты". "Там 9 взрослых и двое детей. Требований мы пока не понимаем. Он ничего не выдвигал. Пока пытаемся выйти с ним на контакт", - рассказал начальник ГУ Нацполиции Харьковской области Олег Бех.

Как рассказал начальник полиции Харьковской области Олег Бех, требования террориста связаны с обменом пленными на Донбассе, который прошел 27 декабря.

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