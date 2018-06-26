В Саранске состоялся поединок третьего тура групповой стадии чемпионата мира между Португалией и Ираном в рамках квартета В, передает со ссылкой на сайт чемпионата.

Рикардо Куарежма открыл счет в концовке первого тайма, однако Карим Ансарифард сравнял с пенальти на третьей добавленной минуте и не позволил португальцам выиграть групповой раунд — 1:1.

Примечательно, что во второй половине руководитель атак европейцев Криштиану Роналду не сумел отличиться с пенальти. По его удар среагировал голкипер.

Таким образом, Португалия с 5-ю набранными очками пробились в 1/8 финала со второй позиции и сыграет там с Уругваем.

“Мы вышли в 1/8 финала и не хотим останавливаться на этом. Мы еще до игры понимали, что сыграем или с Уругваем, или с хозяевами турнира. Конечно, это разные сценарии: в России была бы мощная поддержка, а Уругвай — команда из топ-игроками, она прекрасна. Но и Португалия тоже! У нас есть своя оружие, и мы собираемся выиграть”, — сказал воспитатель португальцев Сантуш.

Как сообщал из группы А дальше пробились уругвайцы и русские.

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