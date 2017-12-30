Группа "Харьков 1654" на своей странице в Facebook ведет стрим с
места захвата заложников в одном из отделений "Укрпочты" в
Харькове. На месте находятся сотрудники спецподразделений "КОРД",
"Альфа", правоохранители, спасатели, около десяти машин скорой
помощи. По некоторым данным, в здании был штурм. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке | Фото: Поліція
Харківщини / Facebook 30 декабря неизвестный захватил
отделение "Укрпочты" возле станции метро "Киевская" в
Харькове. Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало
сообщал, что у мужчины есть взрывчатка. По
предварительной информации, в здании находилось девять
взрослых и двое детей.В полиции заявили, что требования
мужчины, захватившего заложников в Харькове, связаны с обменом
удерживаемыми лицами на Донбассе.По состоянию на
18.10 освобождены три женщины и двое детей.Уголовное
производство открыто по ч. 2 ст. 147 Уголовного
кодекса (захват заложников), злоумышленнику грозит до 15 лет
лишения свободы. видео Видео:
Харьков 1654 / Facebook
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