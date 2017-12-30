Группа "Харьков 1654" на своей странице в Facebook ведет стрим с места захвата заложников в одном из отделений "Укрпочты" в Харькове. На месте находятся сотрудники спецподразделений "КОРД", "Альфа", правоохранители, спасатели, около десяти машин скорой помощи. По некоторым данным, в здании был штурм. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Фото: Поліція Харківщини / Facebook 30 декабря неизвестный захватил отделение "Укрпочты" возле станции метро "Киевская" в Харькове. Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщал, что у мужчины есть взрывчатка. По предварительной информации, в здании находилось девять взрослых и двое детей.В полиции заявили, что требования мужчины, захватившего заложников в Харькове, связаны с обменом удерживаемыми лицами на Донбассе.По состоянию на 18.10 освобождены три женщины и двое детей.Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса (захват заложников), злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. видео Видео: Харьков 1654 / Facebook Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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