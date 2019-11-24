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В Конго разбился самолет с 18 людьми
24.11.2019 13:25
В Конго произошло крушение пассажирского самолета: 18 погибших
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
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