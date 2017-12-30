Вот уже почти 200 лет страдает русская интеллигенция. Едва вылезши из уютных поместий в Аглицкий клуб, она сразу начала действовать. В то время как лапотные крестьяне лениво ковырялись в земле, бородатые купчины, не просыпаясь, спекулировали икрой и "грыбами", а тупой Николай "Палкин" от безделья жандармил в Европе, интеллигенты были вынуждены думать о том как Россия будет жить дальше, мучаясь вечными вопросами "КТО виноват?" и "что делать?".

И сейчас русский интеллигент, разрываясь между "стеной скорби" и "Стеной плача", всё думает-думает-думает....

Особенно сильно думает творческий интеллигент, например художник (вот вам может показаться, что он просто так валяется, а он ДУМАЕТ!):

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