Александар Вучич заявил, что его Сербия не продавала оружие в Украину, но отметил, что сербские минометы могли оказаться на Донбассе путем реэкспорта Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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