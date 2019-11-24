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Президент Сербии признал, что сербские минометы находятся на Донбассе
24.11.2019 13:43
Александар Вучич заявил, что его Сербия не продавала оружие в Украину, но отметил, что сербские минометы могли оказаться на Донбассе путем реэкспорта
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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