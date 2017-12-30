В субботу, 30 декабря, Федеральная служба безопасности России задержала подозреваемого в организации и исполнении теракта в магазине Санкт-Петербурга, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина "Перекресток" в городе Санкт-Петербурге. Подозреваемого передали в Следственный комитет РФ.

Напомним, взрыв произошел 27 декабря, а 28 декабря президент РФ Владимир Путин признал это событие нападением террористов. До заявления Путина правоохранительные органы России квалифицировали случай не по статье о теракте, а как "покушение на убийство двух и более лиц".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в супермаркете Санкт-Петербурга прогремел взрыв , в результате пострадали более десяти человек. Взрыв произошел в камере хранения магазина "Перекресток" в торговом центре на Кондратьевском проспекте. Стоит отметить, что из-за взрыва неустановленного устройства пострадали около десяти человек и повреждена касса.

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