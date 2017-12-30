Відома українська співачка Євгенія Власова, яка майже рік не з'являлась на екранах шанувальників з новими треками, наприкінці листопада потрапила у лікарню, причому все було так серйозно, що кілька ЗМІ ледь не поховали зірку через погані чутки про її стан, а мама співачки просила небайдужих про допомогу.



Вже зараз Євгенія потрохи відновлюється і навіть розповіла шанувальникам, що з нею трапилось.







"Як я себе почуваю? Як людина, яка завжди командував своїм життям, а тепер розуміє, що хтось командує моїм життям. Я думала, що вести здоровий спосіб життя, пити воду, не курити, гуляти, не спілкуватися з поганими людьми. Я думала, цього достатньо, щоб уникнути якихось моментів в житті, очистити своє поле. Ці події, я впевнена, не просто так відбуваються", - розповіла Женя у прямому ефірі в Інстаграмі.



"У цей вечір я займалася спортом, хоча мені було погано. Потім танцювала і ввечері я вже опинилася на операційному столі. Це дуже несподівано. Це другий раз в житті, коли я була готова рвонути в професію. Вперше було, коли я розлучилася. Коротше. Це 8 років тому було. І ось зараз, коли, здавалося, відпочила від своїх моментів, зібралася на сцену і знову якесь випробування", - говорить зірка, згадуючи той день.

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