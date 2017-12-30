Харьковский злоумышленник рассказывал заложникам о взрывчатке с "педалькой". Видео
30.12.2017 20:13
Мужчина, который захватил заложников в одном из отделений
"Укрпочты" в Харькове, рассказывал им о взрывчатке, которая была на
нем надета. Видео обнародовано на YouTube-канале "Громадське
Харків". По его словам, во взрывчатке находится "несколько тысяч
веществ", и если его рука устанет, чтобы держать предохранитель, он
переключит его на "специальную педальку", что предотвратит
"несанкционированный взрыв". Этот материал можно прочитать и на
украинском языке | По состоянию на 18.10 освобождены три
женщины и двое детей Фото: Корень в квадрате / Twitter 30
декабря неизвестный захватил отделение
"Укрпочты" возле станции метро "Киевская" в
Харькове. Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало
сообщал, что у мужчины есть взрывчатка. По
предварительной информации, в здании находилось девять
взрослых и двое детей.В полиции заявили, что требования
мужчины, захватившего заложников в Харькове, связаны с обменом
удерживаемыми лицами на Донбассе.По состоянию на
18.10 освобождены три женщины и двое детей.Уголовное
производство открыто по ч. 2 ст. 147 Уголовного
кодекса (захват заложников), злоумышленнику грозит до 15 лет
лишения свободы. видео Видео: Громадське Харків / YouTube