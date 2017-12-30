Мужчина, который захватил заложников в одном из отделений "Укрпочты" в Харькове, рассказывал им о взрывчатке, которая была на нем надета. Видео обнародовано на YouTube-канале "Громадське Харків". По его словам, во взрывчатке находится "несколько тысяч веществ", и если его рука устанет, чтобы держать предохранитель, он переключит его на "специальную педальку", что предотвратит "несанкционированный взрыв". Этот материал можно прочитать и на украинском языке | По состоянию на 18.10 освобождены три женщины и двое детей Фото: Корень в квадрате / Twitter 30 декабря неизвестный захватил отделение "Укрпочты" возле станции метро "Киевская" в Харькове. Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщал, что у мужчины есть взрывчатка. По предварительной информации, в здании находилось девять взрослых и двое детей.В полиции заявили, что требования мужчины, захватившего заложников в Харькове, связаны с обменом удерживаемыми лицами на Донбассе.По состоянию на 18.10 освобождены три женщины и двое детей.Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса (захват заложников), злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. видео Видео: Громадське Харків / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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