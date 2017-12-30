В полицию Ивано-Франковской области обратилась мать несовершеннолетней девочки. Она заподозрила, что ее муж вступает в половые сношения с их 14-летней дочерью, передает со ссылкой на .

"В ходе уголовного производства провели соответствующие негласные следственные действия и этот факт нами было установлено и задокументировано. О семье хочу сказать, что это благополучная семья, в браке проживают 15 лет, родители работают, с соответствующим достатком, на профилактических учетах в правоохранительных органах ни находились, к ответственности не привлекались. У супругов двое детей - молодой парень и несовершеннолетняя девушка. по словам последней, отношения с отцом длятся около года. Телесные повреждения ей не наносил. Давил морально и психологически" , - говорит руководитель областной полиции Виктор Шкутов.

С девушкой сейчас общаются психологи. По делу назначили ряд экспертиз. Мужчину задержали. Сейчас находится в изоляторе тимчасовго содержания. Его могут посадить от 7 до 12 лет.

В Смеле Черкасской области задержали 29-летнего мужчину, который бил и насиловал свою 6-летнюю падчерицу.

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