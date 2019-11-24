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Во время шторма в Кельтском море погиб украинский моряк
24.11.2019 14:59
В Кельтском море погиб украинский моряк Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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