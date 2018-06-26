Сегодня 99 день голодовки Балуха

Об этом Динзе сообщила 25 июня после посещения своего подзащитного в СИЗО Симферополя, передает "Крим.Реалии".

"У него очень сильные боли в области груди и подлопаточних мышц. Скорее только, произошло защемление нерва" , - сказала Динзе.

Она отметила, что по состоянию здоровья Балух отказался идти на прогулку, так как "просто физически не смог этого сделать" . Кроме того, по словам активиста, в заседании по рассмотрению ходатайства об условно-досрочном освобождении он также не смог бы принять участие.

Как сообщила Динзе, Владимир Балух продолжает голодовку в заявленном формате: не употребляет пищу, только пьет воду. Также адвокат добавила, что активиста перевели в новую камеру. По словам Балуха, "камера нормальная, никаких проблем с другими заключенными нет» .

Напомним, сегодня в Симферополе должны были рассматривать ходатайство защиты Владимира Балуха о его условно-досрочном освобождении по "делу о патронах", однако судебное заседание перенесли на 5 июля , поскольку Балуха не смогли доставить в суд. Причина - отсутствие разрешения "Раздольненского суда".