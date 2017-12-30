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Опубликовали программу мероприятий в новогоднюю ночь на Софийской площади
30.12.2017 20:21
Опубликовали программу мероприятий в новогоднюю ночь на Софийской площади По теме:

Для киевлян и гостей столицы, которые планируют праздновать Новый год на Софийской площади, подготовили насыщенную развлекательную программу.

Об этом сообщает пресс-служба , передает со ссылкой на .

В ночь с 31 декабря на 1 января программой предусмотрено:

23:00-23:40 - выступление государственного эстрадно-симфонического оркестра Украины.

23:40-23:48 - выступление франко-украинского певца Поля Манандиза.

23:48-00:05 - обращение Президента Украины Петра Порошенко в украинском. Встреча Нового Года будет сопровождаться пиротехническим шоу.

00:05-01:20 - проект "Диджей с оркестром" - DeluxeSound Dj's Kyiv Fantastic Orchestra.

01:20-01:35 - выступление "KOLA".

01:35-02:10 - выступление "Secret Avenue".

02:10-03:00 - выступление рок-группы "Epolets".

Ведущие: Владимир Андриевский и Мария Туманова.

Президент раздал детям новенькие телефоны и планшеты . Это произошло во время визита главы государства в Одесскую область. Там он встретился с семьей Биленко, которая воспитывает пятерых детей-сирот. Президент поздравил их с новосельем.







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