Опубликовали программу мероприятий в новогоднюю ночь на Софийской площади По теме: Для киевлян и гостей столицы, которые планируют праздновать Новый год на Софийской площади, подготовили насыщенную развлекательную программу. Об этом сообщает пресс-служба , передает со ссылкой на . В ночь с 31 декабря на 1 января программой предусмотрено: 23:00-23:40 - выступление государственного эстрадно-симфонического оркестра Украины. 23:40-23:48 - выступление франко-украинского певца Поля Манандиза. 23:48-00:05 - обращение Президента Украины Петра Порошенко в украинском. Встреча Нового Года будет сопровождаться пиротехническим шоу. 00:05-01:20 - проект "Диджей с оркестром" - DeluxeSound Dj's Kyiv Fantastic Orchestra. 01:20-01:35 - выступление "KOLA". 01:35-02:10 - выступление "Secret Avenue". 02:10-03:00 - выступление рок-группы "Epolets". Ведущие: Владимир Андриевский и Мария Туманова. Президент раздал детям новенькие телефоны и планшеты . Это произошло во время визита главы государства в Одесскую область. Там он встретился с семьей Биленко, которая воспитывает пятерых детей-сирот. Президент поздравил их с новосельем.











Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события общество и культура выступление порошенко для января год Теги: общество