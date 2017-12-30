|Опубликовали программу мероприятий в новогоднюю ночь на Софийской площади
|30.12.2017 20:21
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Для киевлян и гостей столицы, которые планируют праздновать Новый год на Софийской площади, подготовили насыщенную развлекательную программу.
Об этом сообщает пресс-служба , передает со ссылкой на .
В ночь с 31 декабря на 1 января программой предусмотрено:
23:00-23:40 - выступление государственного эстрадно-симфонического оркестра Украины.
23:40-23:48 - выступление франко-украинского певца Поля Манандиза.
23:48-00:05 - обращение Президента Украины Петра Порошенко в украинском. Встреча Нового Года будет сопровождаться пиротехническим шоу.
00:05-01:20 - проект "Диджей с оркестром" - DeluxeSound Dj's Kyiv Fantastic Orchestra.
01:20-01:35 - выступление "KOLA".
01:35-02:10 - выступление "Secret Avenue".
02:10-03:00 - выступление рок-группы "Epolets".
Ведущие: Владимир Андриевский и Мария Туманова.
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