Россия будет помогать "в защите государственного суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии".

Об этом говорится в адресованном поздравлении президента России Владимира Путина к президенту Сирии Башару Асаду, передает со ссылкой на .

"Россия будет и дальше оказывать всяческое содействие Сирийской Арабской Республике в защите государственного суверенитета, единства и территориальной целостности, в продвижении процесса политического урегулирования, а также в усилиях по восстановлению национальной экономики", - говорится в сообщении.

В то же время, в Госдепе призвали Путина повлиять на Асада с целью прекращения варварских нападений на гражданских лиц в Сирии.

21 декабря российская проголосовала за ратификацию соглашения с Сирией о продлении аренды базы ВМС. Согласно договору, российские войска останутся в Сирии еще на полвека.

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