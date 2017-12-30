В связи с ситуацией в Харькове дополнительные спецпоздразделения перебрасываются из Киева, заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Территория вокруг здания отделения "Укрпочты", где преступник удерживает заложников, оцеплена Фото: npu.gov.ua "Сейчас, по согласованию с и.о. министра внутренних дел Сергея Ярового, из Киева в Харьков самолетом Национальной гвардии Украины перебрасываются дополнительные силы спецназа", – заявил Князев.По его словам, территория вокруг здания отделения "Укрпочты", где преступник удерживает заложников, оцеплена и контролируется снайперской группой спецназовцев.30 декабря неизвестный захватил отделение "Укрпочты" возле станции метро "Киевская" в Харькове. Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщал, что у мужчины есть взрывчатка. По предварительной информации, в здании находилось девять взрослых и двое детей.В полиции заявили, что требования мужчины, захватившего заложников в Харькове, связаны с обменом удерживаемыми лицами на Донбассе.По состоянию на 18.10 освобождены три женщины и двое детей.Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса (захват заложников), злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. По некоторым данным, в здании был штурм. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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