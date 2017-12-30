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Князев заявил, что в Харьков переброшены дополнительные силы спецназа
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30.12.2017 20:36
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В связи с ситуацией в Харькове дополнительные спецпоздразделения
перебрасываются из Киева, заявил глава Национальной полиции Украины
Сергей Князев. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Территория вокруг здания отделения "Укрпочты", где преступник
удерживает заложников, оцеплена Фото: npu.gov.ua "Сейчас, по
согласованию с и.о. министра внутренних дел Сергея Ярового, из
Киева в Харьков самолетом Национальной гвардии Украины
перебрасываются дополнительные силы спецназа", – заявил
Князев.По его словам, территория вокруг здания отделения
"Укрпочты", где преступник удерживает заложников, оцеплена и
контролируется снайперской группой спецназовцев.30
декабря неизвестный захватил отделение
"Укрпочты" возле станции метро "Киевская" в
Харькове. Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало
сообщал, что у мужчины есть взрывчатка. По
предварительной информации, в здании находилось девять
взрослых и двое детей.В полиции заявили, что требования
мужчины, захватившего заложников в Харькове, связаны с обменом
удерживаемыми лицами на Донбассе.По состоянию на
18.10 освобождены три женщины и двое детей.Уголовное
производство открыто по ч. 2 ст. 147 Уголовного
кодекса (захват заложников), злоумышленнику грозит до 15 лет
лишения свободы. По некоторым данным, в здании был штурм.
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