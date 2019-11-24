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Во Франции из-за непогоды погибли двое людей
24.11.2019 16:51
Непогода во Франции - два человека погибли
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Теги:
события
украина
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