В Венгрии наблюдаются проблемы с независимостью судей, свободой выражения мнений и соблюдением прав мигрантов, постановил комитет по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел Европарламента. Большинство членов комитета готовы лишить Будапешт права голоса в Совете ЕС Фото: LIBE Committee Press / Twitter В решении, которое поддержали 37 из 46 членов комитета, говорится, что в Венгрии наблюдаются проблемы с независимостью судей, свободой выражения мнений и соблюдением прав мигрантов.Из-за этого страну могут лишить права голоса в Совете ЕС. Вопрос рассмотрят на заседании Европарламента в сентябре.20 июня парламент Венгрии принял пакет законов для борьбы с нелегальной миграцией, который раскритиковали ряд европейских чиновников и правозащитников, а также Венецианская комиссия.Согласно одобренным документам, отдельные лица или группы, которые помогают беженцам получить согласие на присутствие в Венгрии, могут быть оштрафованы либо подвергнуты тюремному заключению. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки венгрии европарламента членов дел внутренних Теги: мир