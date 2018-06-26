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Комитет Европарламента инициировал санкционную процедуру против Венгрии
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26.06.2018 01:36
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В Венгрии наблюдаются проблемы с независимостью судей, свободой
выражения мнений и соблюдением прав мигрантов, постановил комитет
по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел
Европарламента. Большинство членов комитета готовы лишить Будапешт
права голоса в Совете ЕС Фото: LIBE Committee Press / Twitter В
решении, которое поддержали 37 из 46 членов комитета, говорится,
что в Венгрии наблюдаются проблемы с независимостью судей, свободой
выражения мнений и соблюдением прав мигрантов.Из-за этого страну
могут лишить права голоса в Совете ЕС. Вопрос рассмотрят на
заседании Европарламента в сентябре.20 июня парламент
Венгрии принял пакет законов для борьбы с нелегальной
миграцией, который раскритиковали ряд европейских чиновников и
правозащитников, а также Венецианская комиссия.Согласно
одобренным документам, отдельные лица или группы, которые помогают
беженцам получить согласие на присутствие в Венгрии, могут быть
оштрафованы либо подвергнуты тюремному заключению.
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