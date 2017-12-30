|МОЛНИЯ. Заложники в Харькове освобождены
|30.12.2017 20:50
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Правоохранители освободили заложников, удерживаемых в одном из отделений "Укрпочты" в Харькове, преступник задержан. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.
"Ситуация с захватом отделения "Укрпочты" решена. Люди освобождены! Блестящая спецоперация Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел.
Негодяй задержан и будет строго отвечать за свои действия.
Сейчас с освобожденными людьми и родственниками начинают работать психологи и медики", – написала Светличная.
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