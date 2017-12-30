|Порошенко поручил местным властям помочь освобожденным заложникам в Харькове
|30.12.2017 20:56
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Президент Украины Петр Порошенко подтвердил освобождения заложников, которых держали в отделении "Укрпочты" в Харькове, и поручил местным властям помочь пострадавшим. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает
"Всех заложников в Харькове освободили. Нападавший задержан. Спасибо за хорошую работу сотрудникам Национальной полиции и СБУ. Поручил местным органам власти оказать пострадавшим всю необходимую помощь", - сообщил он.
Ранее сегодня неизвестный в Харькове захватил отделение "Укрпочты".
Сообщение о том, что в отделение "Укрпочты", расположенное на улице Шевченко, вошел человек в маске с целью ограбления, поступило в полицию 30 декабря около 14:40.
Сначала с захваченной "Укрпочты" в Харькове освободили пятерых заложников, между них - двое детей.
Из-за захватв заложников на "Укрпочте" в Харькове открыли производство.