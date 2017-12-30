Александр Воейков

2013 год. ВФЯ еще не знает, что совсем скоро его свергнут, Межигорье разворуют, заберут любимых страусов, куда-то испарится золотой батон, а самые сложные годы Украины еще впереди.

На Майдане будут убиты люди, которые вышли протестовать против олигархов. Вдохновленные этой жертвой последователи в итоге сделают олигарха президентом Украины.

Спустя только несколько месяцев отделится Крым, чуть позже начнется циничный геноцид жителей Донбасса, которые будут названы террористами. Одна за другой будут объявляться мобилизации.

Десятки тысяч будут убиты, а детям региона, как и обещал кандидат в президенты Порошенко, придется жить в подвалах, чтобы выжить.

Украинские семьи, имеющие родню в России откажутся от своих родственников и будут называть их врагами.

Будет подписано кабальное соглашение об ассоциации с ЕС, которое доверчивые и наивные украинцы примут за присоединение к Евросоюзу.

Дальше хуже. Хотя, казалось бы, куда еще!?

Резко повысятся цены, в разы обесценится гривня по отношению к доллару, будут взяты непомерные кредиты, для расплаты по которым придется брать еще больше.

Появится сайт "Миротворец", на котором при поддержке новой постмайданной власти будут выкладывать конфиденциальные данные неугодных режиму людей.

Убьют Шеремета, Бузину, тысячи украинцев будут арестованы за посты в соцсетях и призывы остановить войну.

Украина отдаст добычу золота американской частной компании, созданной после Майдана. Будет ликвидирован авиастроительный концерн "Антонов".

Министром здравоохранения назначат американку и поставят ей задачу ускорить вымирание Украины. Благодаря Супрун и ее команде Украина займет 1 место в Европе по количеству психических расстройств.

Как признает потом сама исполняющий министра захоронения - 30% украинцев стали страдать психическими отклонениями. По уровню здравоохранения Украина очутится на 135 месте из 148 стран.

Украина возглавит мировой рейтинг коррупции. Украина попадет в десятку самых опасных стран мира. Затем Украина попадет в двадцатку худших стран по состоянию экономической свободы.

Раскол в Церкви достигнет таких ужасающих масштабов, что храмы каноничной Церкви в открытую будут захватываться, при полном бездействии полиции и правоохранительных органов.

Будут запрещаться книги, фильмы, сказки. Депутаты предложат сажать за неуважение к Евромайдану. Особо неадекватные будут требовать насильно украинизировать Донбасс и даже убить лишних людей.

Многого еще тогда не знал Виктор Федорович.

Но как и он, хочу верить в то, что худшие годы Украины уже позади. Хочется верить, что мы достигли таки дна и начнем всплывать.

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