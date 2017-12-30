Злоумышленник, захвативший заложников в одном из отделений "Укрпочты" в Харькове, задержан. Удерживаемые им люди освобождены. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Правоохранители задержали преступника Фото: Арсен Аваков / Facebook "Ситуация с захватом отделения "Укрпочты" решена. Люди освобождены! Блестящая спецоперация Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел. Негодяй задержан и будет строго отвечать за свои действия. Сейчас с освобожденными людьми и родственниками начинают работать психологи и медики", – написала Светличная. https://www.facebook.com/svit.yuliya/posts/1533832963367866 Министр внутренних дел Арсен Аваков поблагодарил правоохранителей за службу."Оперативники уголовного розыска Нацполиции только что локализовали преступника, взявшего в заложники людей в Харькове. Благодарю за службу!" – написал он на своей странице в Facebook. https://www.facebook.com/arsen.avakov.1/posts/1618973724859394 30 декабря неизвестный захватил отделение "Укрпочты" возле станции метро "Киевская" в Харькове. Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщал, что у мужчины есть взрывчатка. По предварительной информации, в здании находилось девять взрослых и двое детей.В полиции заявили, что требования мужчины, захватившего заложников в Харькове, связаны с обменом удерживаемыми лицами на Донбассе.По состоянию на 18.10 были освобождены три женщины и двое детей.Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса (захват заложников), злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки заложников харькове facebook укрпочты задержан Теги: происшествия