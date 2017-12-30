Собеседник агентства "Интерфакс" рассказал, что ФСБ задержала 35-летнего россиянина Дмитрия Лукьяненко, который является участником российского националистического движению New Age. По данным источника, мужчина употребляет наркотики. Взрыв в Санкт-Петербурге произошел 27 декабря Фото: EPA .Собеседник рассказал, что ФСБ задержала 35-летнего россиянина Дмитрия Лукьяненко, который является участником российского националистического движения New Age. По данным источника агентства, задержанный употребляет наркотики.Он добавил, что по месту жительства мужчины правоохранители проводят обыск.27 декабря в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге произошел взрыв, пострадало 13 человек. Самодельная бомба с поражающими элементами была заложена в камере хранения.Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу открыл уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Президент РФ Владимир Путин 28 декабря заявил, что взрыв был терактом.29 декабря ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГИЛ.30 декабря ФСБ РФ заявила, что задержала "организатора и непосредственного исполнителя" подрыва самодельного взрывного устройства в Санкт-Петербурге. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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