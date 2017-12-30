В Харькове из отделения "Укрпочты" освободили еще заложников, передает корреспондент

В частности, из помещения вышла женщина, тогда туда ворвались спецназовцы.

Ранее сегодня неизвестный в Харькове захватил отделение "Укрпочты".

Сообщение о том, что в отделение "Укрпочты", расположенном на улице Шевченко, вошел человек в маске с целью ограбления, поступило в полицию 30 декабря около 14:40.

Сначала с захваченной "Укрпочты" в Харькове освободили пятерых заложников, между них - двое детей.

Через захват заложников на "Укрпочте" в Харькове открыли производство.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира