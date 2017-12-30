|В Харькове с "Укрпочты" освободили еще заложников: спецназовцы ворвались в здание
|30.12.2017 21:10
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В Харькове из отделения "Укрпочты" освободили еще заложников, передает корреспондент
В частности, из помещения вышла женщина, тогда туда ворвались спецназовцы.
Ранее сегодня неизвестный в Харькове захватил отделение "Укрпочты".
Сообщение о том, что в отделение "Укрпочты", расположенном на улице Шевченко, вошел человек в маске с целью ограбления, поступило в полицию 30 декабря около 14:40.
Сначала с захваченной "Укрпочты" в Харькове освободили пятерых заложников, между них - двое детей.
Через захват заложников на "Укрпочте" в Харькове открыли производство.
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