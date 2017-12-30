Врач Святослав Линников утверждает, что любая доза алкоголя является вредной, но избежать его употребления в новогоднюю ночь довольно сложно и чтобы избежать последствий нужно знать три правила, сообщает EtCetera .

Стоит отметить, что 80% алкоголя выводится из организма с помощью легких и еще часть - при помощи почек. Более только алкоголь влияет на мозг. В сочетании с большим количеством жирной пищи, которая часто находится на новогоднем столе, алкоголь негативно влияет на работу печени. То есть на весь организм алкоголь влияет негативно.

Итак первое правило новогоднего стола - не смешивать разные виды алкоголя. Если начали с шампанского, то с ним же и продолжайте. Схема "на повышение градуса" - не работает! Второе правило - пить маленькими порциями. Третье правило - не запивать алкоголь газированными напитками.

Кроме этого, чтобы уменьшить токсический эффект алкоголя, лучше еще до застолья принять несколько таблеток активированного угля, а в течение только застольного вечера пить большое количество простой воды. Утром следует продолжать пить воду, а из пищи употреблять только самые легкие блюда. Если же вас одолела тяжелая головная боль, примите таблетку аспирина.

Как сообщал MIGnews.com.ua, американские ученые из Университета Орегона пришли к выводу, что регулярное употребление красного вина помогает бороться с лишним весом.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира