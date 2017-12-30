поддерживает Украину в реформах. Следующий год будет иметь решающее значение для воплощения ключевых изменений в сферах здравоохранения, безопасности пищевых продуктов, государственного управления и сферы судопроизводства.

Об этом в комментарии рассказал руководитель отдела прессы и информации Представительства ЕС в Украине Юргис Вилчинскас, передает со ссылкой на .

"Однако один вызов будет точно выделяться. Это - верховенство права. Украина продолжает бороться с коррупцией, но последние события в этой сфере дают все меньше надежд. Независимость антикоррупционных институтов - НАБУ и САП - должна быть гарантирована. Они должны быть защищены от политического давления.

Электронное декларирование состояния, запущено около года назад для высокопоставленных государственных лиц и чиновников, до сих пор не проанализировано. Обязательства необщественных организаций подавать электронные декларации должны быть отменены. Количество судебных приговоров по делам о возможной коррупции чиновников до сих пор крайне низкая. Создание антикоррупционного суда иметь ключевое значение", - сказал он.

Реформы всегда затрагивают много разных интересов, провоцируют популистские инициативы, которые следует преодолевать, чтобы изменения были успешными, считает дипломат.

"ЕС продолжает поддерживать усилия Украины, давать по потребностей советы и помогать. Наши финансовые и технические средства дальше будут доступны. Однако, в конце концов, успех украинских реформ будет зависеть только от Украины, активности ее гражданского общества, малого и среднего бизнеса, консенсуса элиты.

Надеемся на изменения избирательного законодательства, земельную реформу, приватизацию, реформы в энергетике, применение энергосберегающих технологий. Внедрение всех этих политических и структурных реформ выведет на новый уровень не только отношения между Украиной и ЕС, но улучшит межчеловеческие контакты. Эти связи уже выиграли от внедрения безвиза и роста торговли между Украиной и Евросоюзом, объемы которой только с января по июль 2017 выросли на 29%", - отметил Юргис Вилчинскас.

В 2018-м пообещал шаг за шагом приближать Украину к единому рынку ЕС, увеличивать экспорт украинских товаров в страны Евросоюза, ускорять экономический рост и помогать появлению новых рабочих мест в Украине.

11 декабря прошлого полгода, как между Украиной и Европейским союзом официально заработал упрощенный режим пересечения границы.

За это время, безвизом воспользовалось 355 тыс. украинцев, говорится в сообщении Госпогранслужбы.

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