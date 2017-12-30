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Порошенко подписал изменения в Земельном кодексе Украины
30.12.2017 21:18

Порошенко подписал изменения в Земельном кодексе Украины

Порошенко подписал изменения в Земельном кодексе Украины

       Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в раздел Х "Переходные положения" земельного кодекса Украины, принятом Верховной радой 7 декабря 2017, сообщается на официальном сайте главы государства в субботу.

      Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования накануне.

      Как отмечает пресс-служба президента Украины, данный документ на 1 год продолжит срок действия моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения.

      Реализация этого закона позволит обеспечить формирование надлежащего нормативно-правового обеспечения функционирования рынка земель сельскохозяйственного назначения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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