предоставит "Укрзализныци" 150 миллионов евро кредита.

Средства используют для строительства колеи Долинская - Николаев - Колосовка, сообщили на сайте Министерства инфраструктуры Украины, передает со ссылкой на .

" предоставляет кредит в размере 150 млн евро для строительства второго пути, электрификации и модернизации систем сигнализации и связи на направлении Долинская - Николаев - Колосовка. Соответствующее соглашение было подписано 30 декабря", - говорится в сообщении.

Общая стоимость проекта составляет ориентировочно 300 млн евро. Остальные 150 млн предоставит .

Долгосрочный и краткосрочный суверенные рейтинги Украины сохранены на уровне B- / B, прогноз "стабильный". Об этом сообщается на сайте Международного рейтингового агентства Standard Poor's (S P).

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