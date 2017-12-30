8 декабря депутаты Демократической партии Молдовы от обратились в
Конституционный суд с требованием констатировать обстоятельства,
при которых необходимо временное отстранение президента страны
Игоря Додона от его обязанностей. Додон победил на выборах 13
ноября 2016 года Фото: ЕРА 28 декабря депутаты от обратились в
Конституционный суд с требованием констатировать обстоятельства,
при которых необходимо временное отстранение действующего
президента от его обязанностей, писало
издание Newsmaker.md.Демократы обосновали свои требования
повторным отказом президента страны Додона подписать приказ о
назначении новых членов правительства, предложенных политической
силой. Социалист Додон победил на президентских выборах в
Молдове 13 ноября 2016 года. Его инаугурация прошла
24 декабря.21 сентября 2017 года в парламенте Молдовы начали
сбор подписей под законопроектом о начале процедуры
отстранения Додона от должности.
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