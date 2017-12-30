8 декабря депутаты Демократической партии Молдовы от обратились в Конституционный суд с требованием констатировать обстоятельства, при которых необходимо временное отстранение президента страны Игоря Додона от его обязанностей. Додон победил на выборах 13 ноября 2016 года Фото: ЕРА 28 декабря депутаты от обратились в Конституционный суд с требованием констатировать обстоятельства, при которых необходимо временное отстранение действующего президента от его обязанностей, писало издание Newsmaker.md.Демократы обосновали свои требования повторным отказом президента страны Додона подписать приказ о назначении новых членов правительства, предложенных политической силой. Социалист Додон победил на президентских выборах в Молдове 13 ноября 2016 года. Его инаугурация прошла 24 декабря.21 сентября 2017 года в парламенте Молдовы начали сбор подписей под законопроектом о начале процедуры отстранения Додона от должности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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