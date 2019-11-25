|Дружина екс-холостяка Дмитра Черкасова показала підрослого сина (Фото)
|25.11.2019 00:40
|
У пари народився син, який вже, до речі, підріс і став ще більше схожим на свого татка.
Знімком хлопчика поділилася армия Дмитра, Олександра:
"Відпустка, яку ми чекали пів року. Таких пауз у нас ще не було. Спортивний сезон коханого, турботи про діток не давали нам можливості відпочити. Зараз ми сидимо в літаку і я не вірю, що вже можна видихнути. Останній раз з Марком ми літали, коли йому було 2.5 місяці. Сподіваюся, малюк подарує нам такий же спокійний політ!" - написала вона.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями