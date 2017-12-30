преступник не проявляет агрессии и общается с переговорщиками, заявляют в МВД

По словам Беха, около 14:40 неизвестный забаррикадировался в отделении "Укрпочты" на улице Шевченко.

"По его голоса мы не понимаем, в каком состоянии он находится ... Мы пока не понимаем требований. Основной вопрос - в том, что он говорит, что не все заложники были освобождены в ходе переговоров, которые недавно состоялись", - добавил Бех.

Корреспондент "УП" с места событий сообщает, что полиция проверяет людей, собравшихся у почтового отделения.

Правоохранители предполагают, что у мужчины, который захватил заложников, могут быть сообщники.

Как сообщил советник министра внутренних дел Шкиряк, мужчина, захвативший заложников в почтовом отделении в Харькове, идет на контакт с переговорщиками, общение силовиков с ним продолжается.

"Сейчас он не ведет себя агрессивно и общается с переговорщиками довольно адекватно. Более того, по последней информации он не исключает возможности охотно сдаться правоохранителям, на что мы и будем надеяться", - сообщил он.

Как пишет "Общественное", к месту происшествия прибыл спецназ полиции "КОРД", также подъехали несколько автомобилей скорой помощи. "Спецназовцы" имеют при себе щиты, они уже подошли к зданию почты. Их около десятка. Движение транспорта вокруг ограничен.

Как сообщил нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко, Харьковская полиция и управления Службы безопасности работают в усиленном режиме из-за увлечения отделения "Укрпочты".

"И полиция, и СБУ Харькова переведены на усиленный режим несения службы. Все вызваны из отпусков, все поднятые по команде, угроза терроризма. Однако, мы подозреваем, что это скорее только локальный случай. Просто отдельный гражданин решил перед Новым годом ограбить почту, получить деньги. За это придется отвечать", - заявил Геращенко.

Он подчеркнул, что события, которые происходят, оперативно отслеживаются главой МВД Арсеном Аваковым и начальником Нацполиции Сергеем Князевым. Им все докладывают по телефону.

Напомним, в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ "Рост" около 15 часов мужчина захватил отделение "Укрпочты". Злоумышленник заявил, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить. По предварительной информации, в заложниках у мужчины находится 11 человек: 9 взрослых и двое детей.