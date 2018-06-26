Пакет документов уже подали в НБУ

"У нас было довольно времени, чтобы внимательно изучить требования регулятора Украины и должным образом подготовиться к участию в сделке. Решение о втором туре переговоров было принято наблюдательным советом банка и является логическим продолжением инвестиционной стратегии развития Паритетбанку" , - заявил председатель правления "Паритетбанку" Сергей Белов.

В случае принятия Нацбанком решении финансовых условиях заявки опубликуют в пределах регулярной международной финансовой отчетности банка. Отмечается, что вероятно приобретение "Сбербанка" (Украина) является хорошей инициативой в рамках реализации стратегических приоритетов "Паритетбанку" по развитию банковского бизнеса.