|Белорусский "Паритетбанк" снова пытается купить украинский "Сбербанк"
|26.06.2018 01:39
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Пакет документов уже подали в НБУБелорусское ОАО "Паритетбанк" подало в Национальный банк Украины документы для покупки ОАО "Сбербанк" (Украина).
Фото: belnovosti.by
"У нас было довольно времени, чтобы внимательно изучить требования регулятора Украины и должным образом подготовиться к участию в сделке. Решение о втором туре переговоров было принято наблюдательным советом банка и является логическим продолжением инвестиционной стратегии развития Паритетбанку" , - заявилпредседатель правления "Паритетбанку" Сергей Белов.
В случае принятия Нацбанком решении финансовых условиях заявки опубликуют в пределах регулярной международной финансовой отчетности банка. Отмечается, что вероятно приобретение "Сбербанка" (Украина) является хорошей инициативой в рамках реализации стратегических приоритетов "Паритетбанку" по развитию банковского бизнеса.
Напомним, в декабре прошлого года белорусский государственный "Паритетбанк" уже подавал в НБУ документы на покупку "Сбербанка", однако в марте 2018 Национальный банк Украины отказал белорусскому "Паритет банка" в приобретении "Сбербанка" в Украине.