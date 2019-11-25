|ДТП с Кулебой: дети чиновника в тяжелом состоянии - красный загорается для всех одинаково
|25.11.2019 06:42
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Полиция Киевской области выясняет обстоятельства ДТП, которое произошло днем, 24 ноября, на трассе "Киев-Одесса", близко села Чабаны, в котором Николай Кулеба - детский омбудсмен Украины - столкнулся на машине с микроавтобусом. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции в Киеве.
Полиция говорит, что в результате столкновения микроавтобуса и легковушки пострадали четыре человека. Оба водителя, а также 19-летний и 10-летний пассажиры "Тойота" (старший сын Тимофей и младший сын Елисей соответственно) получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу. Ребенок (старший Тимофей - Ред.) находится в реанимации.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Авария случилась под Киевом на перекрёстке Одесская трасса-Чабаны.
Столкнулись микроавтобус и авто Тойота, в котором был Кулеба. Тойота после удара врезалась в отбойник. Чиновник ехал с двумя детьми, которые были без детских кресел.
Он пересек дорогу на красный, из-за чего и случилась авария.
Двое сыновей попавшего в ДТП уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы находятся в больнице в тяжелом состоянии – один мальчик получил перелом таза и челюсти, второй - в коме. Об этом сообщает “
По его словам, Николай Кулеба получил травмы различной степени тяжести, после аварии он был сознании.
Сам чиновник поблагодарил всех небезразличных за поддержку и пообещал сообщить подробности позже.
У Кулебы четверо детей – Тимофей, Елисей, Давид и дочка Лия.