Полиция перешла на усиленный режим несения службы

"В частности, в новогоднюю ночь заступит на службу около 1500 правоохранителей, в частности дежурить взрывотехники и кинологи. Кроме того, в главке полиции будет работать ситуационный центр, в состав которого входят представители всех правоохранительных и силовых ведомств", - сообщили в пресс-службе столичного управления Нацполиции.

Традиционно больше только полицейских разместят в центре Киева, близко основных праздничных локаций, а также у новогодних елок во всех районах города.

Киевлян и гостей столицы призывают быть бдительными и осторожными, обращать внимание на подозрительных лиц и оставленные без присмотра пакеты.

Отметим, в целом в стране во время новогодних праздников за порядком будут следить около 10 тыс.

Правоохранителей. Как уже сообщалось сегодня, на усиленный режим несения службы также перешли подразделения спасателей.

Напомним, организаторы празднования Нового года в Берлине создадут "безопасную зону" для женщин. На такой шаг пошли, чтобы исключить сексуальные нападения.