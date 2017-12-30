Значительная часть средств, обещанных Евросоюзом Турции для покрытия потребностей сирийских беженцев, которые оказались на турецкой территории, до сих пор не поступила. Об этом заявило турецкое министерство по делам Евросоюза в субботу, передает со ссылкой на Deutsche Welle.

В 2015 и 2016 годах между Брюсселем и Анкарой было договорено о сумме в 6 миллиардов евро. Из этих денег турецкие министерства и международные организации, которые занимаются сирийскими беженцами в Турции, получили лишь 1,78 миллиарда евро, то есть менее трети, пишет издание.

Указано, что из выделенных средств 1,3 миллиарда евро пошли международным организациям, 270 миллионов евро - министерству образования Турции, 120 миллионов евро - министерству здравоохранения и 12 миллионов евро - министерству внутренних дел.

Однако этого, по словам турецкой стороны, недостаточно для покрытия реальных затрат.

"К сожалению, механизм расходования средств ЕС не работает быстро", - говорится в заявлении турецкого министерства.

В то же время министерство отмечает, что "Турция использовала более 30 миллиардов долларов собственных государственных средств на нужды сирийцев, которые находились в Турции примерно в течение семи лет".

Напомним, ранее канфлер ФРГ А.Меркель пообещала Р.Эрдогану поторопить ЕС относительно финпомощи на сирийских беженцев.

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