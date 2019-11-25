|Украина показала своего разведчика из Горловки
|25.11.2019 07:01
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Бывший "народный мэр" оккупированного города Горловки Эдуард Матюха оказался украинским разведчиком. Сейчас мужчина, которого в СМИ уже величают глазами Украины в войне, вернулся в Киев, где встретился со своей женой, которую не видел более 5 лет.
Жена даже не знала ничего о миссии своего мужа, а в начале войны переехала в Киев и все время жила с, как она считала, огромной потерей, сообщает
Эдуард Матюха был причастен к созданию "Миротворца" – скандального сайта, который собирает информацию о боевиках и их пособниках, а также гражданах Украины и мира, которые по мнению сайта провинились перед Украиной. На сайте была и информация о нем.
Именно "комплименты" от "Миротворца" открыли двери разведчику к российским политикам. Слова "Эдуард Матюха – помощник боевиков, "народный мэр" разрешили ему найти сторонников между лидеров "Компартии" России.
В мае 2014 года Эдуарда Матюху выбрали "исполняющим обязанности мэра Горловки". Было сделано это в лучших традициях "демократий мира" – на народном собрании около сотни человек поддержали "назначение" голосованием руками.
После своего "назначения" новоиспеченный "мэр" начал выполнять свое первое задание от украинской разведки – вносил разруху в ряды боевиков.