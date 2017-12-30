Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил правоохранителей за операцию по обезвреживанию злоумышленника, захватившего заложников в отделении "Укрпочты" Харькова. Правоохранители задержали злоумышленника Фото: mediaport.ua "Всех заложников в Харькове освободили. Нападающий задержан. Спасибо за хорошую работу сотрудникам Национальной полиции и Службы безопасности Украины. Поручил местным органам власти оказать пострадавшим всю необходимую помощь", – написал он на своей странице в Facebook. https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/1174096856058038 Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что работники захваченного отделения "Укрпочты" вели себя достойно и закрывали необходимые операции даже в самые сложные моменты."Мы держали связь со всеми с первых минут, но, понимая, что на кону человеческие жизни, умышленно воздерживались от каких-либо комментариев... Отдельную благодарность хочу выразить сотрудникам отделения "Укрпочты". Они не только вели себя достойно, но даже в самые сложные минуты мы видели в системе, начальник отделения продолжает работать, закрывать операции. Руководство "Укрпочты"... оперативно связалось с семьями тех сотрудников, которых захватили, постоянно были с ними на связи", – написал министр на своей странице в Facebook. https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10155462233238439 30 декабря неизвестный захватил отделение "Укрпочты" возле станции метро "Киевская" в Харькове. Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщал, что у мужчины есть взрывчатка. По предварительной информации, в здании находилось девять взрослых и двое детей.В полиции заявили, что требования мужчины, захватившего заложников в Харькове, связаны с обменом удерживаемыми лицами на Донбассе.По состоянию на 18.10 были освобождены три женщины и двое детей.Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса (захват заложников), злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная сообщила, что преступник задержан, удерживаемые им люди освобождены. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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