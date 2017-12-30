Мэр столицы отметил уместности введения практики строить одновременно с жилыми домами социальную инфраструктуру

"Мы сейчас готовимся представить общественности Генеральный план столицы. И каждый киевлянин сможет увидеть, каким образом будет развиваться его район или микрорайон, и планируется строить", - сказал Виталий Кличко в эфире телеканала Newsone, сообщает сайт главы столицы.

Он отметил, что необходимо положить конец хаотичной застройке в столице, а также следует ввести практику, одновременно с жилыми домами должно строиться социальная инфраструктура. В частности речь идет о школы, детские сады и медицинские учреждения.

"Это должен быть хитрый план развития нашего города. Но, однозначно, без общественных обсуждений мы его утверждать не будем", - подчеркнул Кличко.

Напомним, столичные власти представила проект установки флагштока Государственного флага Украины ЮНЕСКО для согласования и предварительно получила положительную оценку.

КП "Киевпастранс" выплатить экс-главе Юго-Западной железной дороги, советнику мэр Киева Алексей Кривопишину 250 тыс. грн за "идею" городской электрички.