Более 9 млн украинских пенсионеров уже получают повышенные пенсии.

Это стало возможным благодаря принятию пенсионной реформы, заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает со ссылкой на .

"2017 - год вызовов и побед. Правительство придерживается обещаний и с октября 2017 года более 9 миллионов украинских пенсионеров уже получают высшие пенсиии", - написал премьер-министр.

Гройсман прогнозирует в следующем году среднюю зарплату в 10 тысяч гривен.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира