|Гройсман рассказал о достижения уходящего года
|30.12.2017 21:50
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Более 9 млн украинских пенсионеров уже получают повышенные пенсии.
Это стало возможным благодаря принятию пенсионной реформы, заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает со ссылкой на .
"2017 - год вызовов и побед. Правительство придерживается обещаний и с октября 2017 года более 9 миллионов украинских пенсионеров уже получают высшие пенсиии", - написал премьер-министр.
Гройсман прогнозирует в следующем году среднюю зарплату в 10 тысяч гривен.
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