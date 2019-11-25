Бывший мэр Нью-Йорка и бизнесмен Майкл Блумберг объявил о намерении побороться за пост президента США от Демократической партии.

«Я баллотируюсь на пост президента, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку. Я верю, что мой уникальный опыт в бизнесе, правительстве и благотворительности позволит мне победить и быть лидиром», – написал он.

Блумберг считает, что Трамп «олицетворяет угрозу существования нашей страны и наших ценностей».

«Если он проведет еще один срок на посту, мы можем никогда не оправиться от ущерба. Ставки высоки как никогда». Мы должны победить на этих выборах. И мы должны начать возрождать Америку», – сказано в заявлении.

Кандидат отказался от пожертвований, заявив, что сам полностью профинансирует свою кампанию. По данным источников CNN, Блумберг, который раньше считал, что претендентов-демократов слишком много, и не вступал в гонку, теперь уверен, что никто из них не сможет победить Трампа. Поэтому он выдвинулся сам.

По данным последних опросов, между претендентов на выдвижение от Демократической партии лидируют прежний вице-президент США Джо Байден и сенатор Берни Сандерс. На третьем месте находится сенатор Элизабет Уоррен.

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