Из обещанных ЕС €6 млрд на нужды сирийских беженцев Турция пока получила только €1,78 млрд. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Турции заявили, что ЕС не перечислил всех обещанных на беженцев денег Фото: EPA Турция и ЕС договорились о сумме €6 млрд, но Турция получила только €1,78 млрд. Из них €1,3 млрд передали международным организациям, которые занимаются проблемами беженцев, €120 млн – турецкому минздраву, €270 млн – минобразования и €12 млн – министерству внутренних дел."ЕС должен быстрее выполнять свои обязательства для удовлетворения потребностей сирийцев", – заявили в министерстве.В то же время в Турции заявили, что потратили $30 млрд на нужды сирийских беженцев.Острый миграционный кризис в Европе возник в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке. По информации президента Европейского совета Дональда Туска, в течение 2015 года в Европу прибыло около 1,5 млн мигрантов.По данным Международной организации по миграции, количество незаконно перебравшихся в европейские страны в 2016 году составило 387 тыс. В 2017 году в Европу прибыло уже почти 132 тыс. мигрантов, из них почти 126 тыс. – по морю. Погибло во время переправки 2537 искателей убежища.В марте 2016 года ЕС заключил с Турцией договор о реадмиссии мигрантов в обмен на финансовую помощь и предоставление безвизового режима. 24 апреля Турция заявила о выполнении всех условий по договору. Тогдашний премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу подчеркнул, что если ЕС попытается отложить введение безвиза, Анкара прекратит принимать нелегальных мигрантов из Европы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки млрд беженцев турции что обещанных Теги: мир