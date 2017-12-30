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В Турции заявили, что ЕС должен быстрее выделять стране деньги на нужды сирийских беженцев
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30.12.2017 21:52
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Из обещанных ЕС €6 млрд на нужды сирийских беженцев Турция пока
получила только €1,78 млрд. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке В Турции заявили, что ЕС не перечислил всех
обещанных на беженцев денег Фото: EPA Турция и ЕС договорились о
сумме €6 млрд, но Турция получила только €1,78 млрд. Из них €1,3
млрд передали международным организациям, которые занимаются
проблемами беженцев, €120 млн – турецкому минздраву, €270
млн – минобразования и €12 млн – министерству внутренних
дел."ЕС должен быстрее выполнять свои обязательства для
удовлетворения потребностей сирийцев", – заявили в
министерстве.В то же время в Турции заявили, что потратили $30 млрд
на нужды сирийских беженцев.Острый миграционный кризис в Европе
возник в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке.
По информации президента Европейского совета Дональда Туска, в
течение 2015 года в Европу прибыло около 1,5 млн
мигрантов.По данным Международной организации по
миграции, количество незаконно перебравшихся в европейские страны в
2016 году составило 387 тыс. В 2017 году в Европу прибыло уже почти
132 тыс. мигрантов, из них почти 126 тыс. – по морю. Погибло
во время переправки 2537 искателей убежища.В марте 2016
года ЕС заключил с Турцией договор о реадмиссии
мигрантов в обмен на финансовую помощь и предоставление
безвизового режима. 24 апреля Турция заявила о выполнении
всех условий по договору. Тогдашний премьер-министр Турции
Ахмет Давутоглу подчеркнул, что если ЕС попытается отложить
введение безвиза, Анкара прекратит принимать нелегальных мигрантов
из Европы.
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