Дружина телеведучого Гріші Решетника, Христина, часто ділиться в Інстаграмі сімейними фото. Її підписники бачать і знімки діток, і щасливі фото з чоловіком. Нещодавно Христина опублікувала кілька світлин з підрослими синами і поділилася думками про те, що їй дуже вже хочеться новорічних свят і ялинки вдома.
Пропонуємо переглянути кілька щасливих світлин сімейства Решетник.
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Допис, поширений Кристина Решетник (@kristina_reshetnik)
Переглянути цей допис в Instagram
Допис, поширений Кристина Решетник (@kristina_reshetnik)
Переглянути цей допис в Instagram
Допис, поширений Кристина Решетник (@kristina_reshetnik)
Переглянути цей допис в Instagram
Допис, поширений Кристина Решетник (@kristina_reshetnik)