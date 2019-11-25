Дружина телеведучого Гріші Решетника, Христина, часто ділиться в Інстаграмі сімейними фото. Її підписники бачать і знімки діток, і щасливі фото з чоловіком. Нещодавно Христина опублікувала кілька світлин з підрослими синами і поділилася думками про те, що їй дуже вже хочеться новорічних свят і ялинки вдома.



Пропонуємо переглянути кілька щасливих світлин сімейства Решетник.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Кристина Решетник (@kristina_reshetnik) 21 Лис 2019 р. о 10:36 PST



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Кристина Решетник (@kristina_reshetnik) 23 Лис 2019 р. о 2:44 PST



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Кристина Решетник (@kristina_reshetnik) 23 Лис 2019 р. о 2:44 PST



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Кристина Решетник (@kristina_reshetnik) 24 Лис 2019 р. о 4:11 PST

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