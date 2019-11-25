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Христина Решетник показала підрослих синочків (Фото)
25.11.2019 08:40
Дружина телеведучого Гріші Решетника, Христина, часто ділиться в Інстаграмі сімейними фото. Її підписники бачать і знімки діток, і щасливі фото з чоловіком. Нещодавно Христина опублікувала кілька світлин з підрослими синами і поділилася думками про те, що їй дуже вже хочеться новорічних свят і ялинки вдома.

Пропонуємо переглянути кілька щасливих світлин сімейства Решетник.

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Допис, поширений Кристина Решетник (@kristina_reshetnik)



Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Кристина Решетник (@kristina_reshetnik)



Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Кристина Решетник (@kristina_reshetnik)



Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Кристина Решетник (@kristina_reshetnik)


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