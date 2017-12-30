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С почтового отделения в Харькове уволили пятерых заложников - ВИДЕО
30.12.2017 21:52
С почтового отделения в Харькове уволили пятерых заложников - ВИДЕО
между освобожденных трое женщин и двое детей
В Харькове с захваченного почтового отделения освободили пятерых заложников - трех женщин и двух детей.
С почтового отделения в Харькове уволили пятерых заложников - ВИДЕО Фото: pravda.com.ua
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко со ссылкой на информацию Службы безопасности Украины.
 
"Только председатель СБУ доложил президенту об увольнении 5 заложников в Харькове. Это три женщины и двое детей", - заявил Цеголко.
 
Местные СМИ сообщают, что медики забрали их к машинам "скорой".
 
Полиция Харькова подтвердила освобождение 3 женщин и 2 детей.
 
"Полицейским удалось уговорить злоумышленника отпустить определенную часть содержащихся человек - двух детей и трех женщин. Они сейчас в безопасности", - заявили в полиции.
 
Для урегулирования ситуации на месте происшествия работают руководство ГУНП, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, оперативные подразделения полиции.
 
Освобожден мальчик Андрей Ремига рассказал, что человек где-то в три часа сказал, что всех выпустит. По его словам, в заложниках было 7 человек.
 
"Он все время предлагал кофе и чай <...> Он на себя нацепил взрывчатку и говорил, что если полицейские не будут слушать, то подорвет ее. Взрывчатка была в двух бутылках, у нее что-то положили и там горела синяя лампочка", - сказал Ремига.
 
"Он хотел, чтобы выполняли его приказы. Еще говорил, чтобы его снимали и выкладывали везде <...> Он старый такой, говорил, что у него рак мозга", - добавил он.

Пользователь Danger.Ann обнародовал видео с самого здания почты. На видео мужчина объясняет, как работает его взрывное устройство.

Напомним, в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ "Рост" около 15 часов мужчина захватил отделение "Укрпочты". Злоумышленник заявил, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить. По предварительной информации, в заложниках у мужчины находится 11 человек: 9 взрослых и двое детей. Злоумышленник не проявляет агрессии и общается с переговорщиками.

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