между освобожденных трое женщин и двое детей

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко со ссылкой на информацию Службы безопасности Украины.

"Только председатель СБУ доложил президенту об увольнении 5 заложников в Харькове. Это три женщины и двое детей", - заявил Цеголко.

Местные СМИ сообщают, что медики забрали их к машинам "скорой".

Полиция Харькова подтвердила освобождение 3 женщин и 2 детей.

"Полицейским удалось уговорить злоумышленника отпустить определенную часть содержащихся человек - двух детей и трех женщин. Они сейчас в безопасности", - заявили в полиции.

Для урегулирования ситуации на месте происшествия работают руководство ГУНП, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, оперативные подразделения полиции.

Освобожден мальчик Андрей Ремига рассказал, что человек где-то в три часа сказал, что всех выпустит. По его словам, в заложниках было 7 человек.

"Он все время предлагал кофе и чай <...> Он на себя нацепил взрывчатку и говорил, что если полицейские не будут слушать, то подорвет ее. Взрывчатка была в двух бутылках, у нее что-то положили и там горела синяя лампочка", - сказал Ремига.

"Он хотел, чтобы выполняли его приказы. Еще говорил, чтобы его снимали и выкладывали везде <...> Он старый такой, говорил, что у него рак мозга", - добавил он.

Пользователь Danger.Ann обнародовал видео с самого здания почты. На видео мужчина объясняет, как работает его взрывное устройство.

Напомним, в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ "Рост" около 15 часов мужчина захватил отделение "Укрпочты". Злоумышленник заявил, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить. По предварительной информации, в заложниках у мужчины находится 11 человек: 9 взрослых и двое детей. Злоумышленник не проявляет агрессии и общается с переговорщиками.