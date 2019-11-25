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В Китае зафиксировали мощное землетрясение: есть жертвы
25.11.2019 08:49
Землетрясение в Китае - один человек погиб
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
события
украина
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