В Египте бывшего президента Мурси приговорили к еще трем годам тюрьмы, а также еще 19 человек, между которых бывшие депутаты, журналисты и активисты запрещенного ныне в стране движения "Братья-мусульмане", сообщает РБК-Украина .

По данным источника, согласно приговору, вынесенному 30 декабря 2017 года, экс-президент Египта также должен уплатить по одному миллиону египетских фунтов (около 46 тысяч евро) судьи, которого он ранее обвинил в "фальсификации", а также союзе судей страны.

Стоит отметить, что дело касается высказываний Мурси и других обвиняемых в адрес суда, которые они распространяли в СМИ. В то же время адвокат экс-президента Египта заявил о намерении подать апелляцию на вынесенный приговор. Мурси считают первым президентом страны, который был избран демократическим путем в 2012 году после свержения режима Хосни Мубарака в результате так называемой "арабской весны" - серии массовых протестов в ряде стран Северной Африки и Ближнего Востока.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Египте кассационным судом был отменен приговор, предусматривающий пожизненное заключение для экс-президента страны Мохаммеда Мурси , вместо этого назначено новое разбирательство.

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