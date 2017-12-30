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Гройсман: На дороги в 2018 году выделят почти 47 млрд грн
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30.12.2017 22:00
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Дороги в Украине нуждаются в капитальном ремонте, реконструкции и
строительстве, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Гройсман: Для меня дороги остаются приоритетом Фото: EPA
"Дороги в Украине нуждаются в капитальном ремонте, реконструкции и
строительстве. Для меня это остается приоритетом. В 2018 году это
будет почти 47 млрд грн и запланированы досаточно серьезные
проекты. Мы начнем такую сеть как
Львов-Тернополь-Хмельницкий-Винница-Умань-Одесса-Николаев-Херсон.
Эта работа уже будет проводится с марта. На восток страны много
дорог...", – сказал Гройсман.Он отметил, что много работ по
ремонту и строительству дорог профинансируют местные бюджеты.Кроме
этого, Гройсман сказал, что будет проверяться качество дорог и
компании должны будут устранить дефекты, если такие обнаружат.1
марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания
правительства сообщил, что 95% дорог Украины находятся в
ужасном состоянии. По его словам, на ремонт дорог в 2017
году выделено около 30 млрд грн, что в три раза больше, чем в
2016 году.12 июля глава Кабмина заявил, что через пять–семь
лет дороги по всей стране будут качественными.Руководитель
Государственного агентства автомобильных дорог Украины
("Укравтодор") Славомир Новак сообщил 15 декабря,
что в 2017 году в Украине отремонтировали 2100
километров дорог, что является наибольшим показателем за последние
пять лет.
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