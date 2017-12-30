Дороги в Украине нуждаются в капитальном ремонте, реконструкции и строительстве, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Гройсман: Для меня дороги остаются приоритетом Фото: EPA "Дороги в Украине нуждаются в капитальном ремонте, реконструкции и строительстве. Для меня это остается приоритетом. В 2018 году это будет почти 47 млрд грн и запланированы досаточно серьезные проекты. Мы начнем такую сеть как Львов-Тернополь-Хмельницкий-Винница-Умань-Одесса-Николаев-Херсон. Эта работа уже будет проводится с марта. На восток страны много дорог...", – сказал Гройсман.Он отметил, что много работ по ремонту и строительству дорог профинансируют местные бюджеты.Кроме этого, Гройсман сказал, что будет проверяться качество дорог и компании должны будут устранить дефекты, если такие обнаружат.1 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства сообщил, что 95% дорог Украины находятся в ужасном состоянии. По его словам, на ремонт дорог в 2017 году выделено около 30 млрд грн, что в три раза больше, чем в 2016 году.12 июля глава Кабмина заявил, что через пять–семь лет дороги по всей стране будут качественными.Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак сообщил 15 декабря, что в 2017 году в Украине отремонтировали 2100 километров дорог, что является наибольшим показателем за последние пять лет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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