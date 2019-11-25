Об этом сообщает ВВС Украина.

"В субботу власти Египта впервые представила артефакты на выставке у некрополя Саккара", - говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идет о найденных под толщей песка сотнях артефактов, в частности маски, статуэтки, а также мумифицированные кошки, крокодилы, кобры и птицы.

Среди найденных мумий, по предварительным оценкам экспертов, двое львят - сейчас министерство по делам древностей Египта проводит анализы, чтобы в этом убедиться.

В отличие от мумифицированных кошек, которых археологи находят довольно регулярно, выявление неповрежденных львов, и особенно их детенышей, случается редко.

Одной из самых значительных находок некрополя египетский чиновник Мостафа Вазири назвал большую статую жука-скарабея. "Самое прекрасное открытие из этих сотен находок - это скарабей. Это самый большой скарабей в мире", - сказал он.

Большую гробницу с мумифицированными животными обнаружили в прошлом году у ступенчатой ​​пирамиды Джосера в Саккаре, к югу от столицы Египта.

Саккара - это древний могильник, который был некрополем Мемфиса, столицы Древнего Египта. Расположенный примерно в 30 км к югу от Каира, некрополь Саккара был местом захоронения более 3 тыс. лет и в настоящее время является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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