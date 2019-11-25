На местных выборах в Гонконге лидируют демократы - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
На местных выборах в Гонконге лидируют демократы
25.11.2019 09:07
Выборы в Гонконге - лидируют кандидаты из продемократического движения
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
события
украина
продемократического
движения
кандидаты
лидируют
гонконге
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->