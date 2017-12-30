Мужчина ошибочно стал жертвой ложного сообщения о преступлении

Выяснилось, что погибший стал жертвой ссоры между двумя незнакомыми ему игроками компьютерной игры Call of Duty, пишет The New York Times.

Полиция приехала в дом 28-летнего Финча 28 декабря из сообщения о том, что он якобы застрелил отца и взял мать, брата и сестру в заложники. Когда группа захвата окружила дом, Финч открыл входную дверь. Через несколько секунд он был убит. Полиция заявила, что муж не подчинился приказу немедленно заложить руки за голову.

После инцидента заместитель начальника полиции Вичита Трой Ливингстон сообщил, что Финч был безоружен. Позже выяснилось, что он ошибочно стал жертвой своттинга - ложного сообщения о преступлении.

Как сообщает ресурс о компьютерных играх dexerto.com, все началось с ссоры двух игроков Call of Duty, которые угрожали друг другу своттингом. Один из мужчин действительно передал знакомому своттеру адрес другого. Тот позвонил в полицию с ложным сообщением о захвате заложников, но назвал неправильный адрес, в результате чего полиция приехала к дому Эндрю Финча. Ни один из двух игроков Call of Duty, которые поссорились, не был знаком с Финчем.

29 декабря полиция Лос-Анджелеса сообщила об аресте Тайлера Барриса - как предполагается, именно он позвонил в полицию. По данным полицейских, Баррис также причастен к случаям своттинга в начале декабря 2017 года и в сентябре 2015 года. В обоих случаях он звонил с сообщениями о ложном заминировании в местах большого скопления людей.

По данным ФБР, в США ежегодно происходит около четырехсот случаев своттинга. Некоторые из них заканчивались тяжелыми травмами и даже смертью жертвы своттинга.

Напомним, в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ "Рост" около 15 часов мужчина захватил отделение "Укрпочты".