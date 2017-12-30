Злоумышленника задержали

Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

"Операцию по освобождению заложников, захваченных вооруженным мужчиной в помещении отделения" Укрпочты "в Харькове, завершено. Всех людей, которые в течение дня удерживались внутри, уволен", - сообщил председатель НПУ Сергей Князев.

Он добавил, что задержание нарушителя произошло без потерь и жертв, пострадавших во время спецоперации нет.

Как сообщили в полиции, к переговорам по освобождению людей привлекали отца мужа, который взял заложников.

Министр инфраструктуры Владимир Емельян также сообщил об увольнении всех заложников из отделения почты в Харькове и обнародовал фото, вероятно, мужчину, захватившего почту.

Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan

Напомним, в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ "Рост" около 15 часов мужчина захватил отделение "Укрпочты". Злоумышленник заявил, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить. По предварительной информации, в заложниках у мужчины находились 11 человек: 9 взрослых и двое детей. Злоумышленник не проявлял агрессии и общался с переговорщиками.

Впоследствии трех женщин и двух детей удалось освободить. Освобожден мальчик рассказал о пребывании в заложниках.

По факту событий открыто уголовное производство.