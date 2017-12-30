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Всех заложников в Харькове уволили
30.12.2017 22:07
Всех заложников в Харькове уволили
Злоумышленника задержали
В Харькове из помещения захваченного здания "Укрпочты" освободили всех заложников, злоумышленника задержали.
Всех заложников в Харькове уволили Фото: facebook.com/police.kharkov
Об этом сообщили в Нацполиции Украины.
 
"Операцию по освобождению заложников, захваченных вооруженным мужчиной в помещении отделения" Укрпочты "в Харькове, завершено. Всех людей, которые в течение дня удерживались внутри, уволен", - сообщил председатель НПУ Сергей Князев.
 
Он добавил, что задержание нарушителя произошло без потерь и жертв, пострадавших во время спецоперации нет.
 
Как сообщили в полиции, к переговорам по освобождению людей привлекали отца мужа, который взял заложников.
 
Министр инфраструктуры Владимир Емельян также сообщил об увольнении всех заложников из отделения почты в Харькове и обнародовал фото, вероятно, мужчину, захватившего почту.

Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan

Напомним, в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ "Рост" около 15 часов мужчина захватил отделение "Укрпочты". Злоумышленник заявил, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить. По предварительной информации, в заложниках у мужчины находились 11 человек: 9 взрослых и двое детей. Злоумышленник не проявлял агрессии и общался с переговорщиками.
 
Впоследствии трех женщин и двух детей удалось освободить. Освобожден мальчик рассказал о пребывании в заложниках.
 
По факту событий открыто уголовное производство.
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