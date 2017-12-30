|Опубликовали фото смертельного ДТП на Харьковщине
|30.12.2017 22:12
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На окружной дороге Харьков-Довжанский столкнулись автомобили ВMW и ВАЗ, из-за чего на месте погибли три человека, двое доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, передает со ссылкой на .
Смертельная транспортное происшествие произошло в ночь на субботу, около 1:30.
"В результате происшествия водитель и пассажир по доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 53-летний водитель и 2 пассажира ВАЗа от полученных повреждений погибли на месте", - говорится в сообщении.
По данному факту начато уголовное производство по части статьи "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины.
Полицейские устанавливают личность пассажира ВMW и одного из погибших пассажиров ВАЗа, а также все обстоятельства аварии.
В ФРГ украинца, который протаранил патрульное авто, в результате чего погибла сотрудница полиции, взяли под стражу. Расследованием занимаются прокуратура и полиция города Менхенгладбах.